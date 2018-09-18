Вашингтон считает новейшие ударные системы РФ стратегическими

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Американская администрация считает новейшие ударные системы России стратегическими вооружениями. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Ее попросили на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США уточнить, являются ли упомянутые российские системы стратегическими. У Томпсон поинтересовались, подпадают ли они, с точки зрения правительства США, под действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В США этот документ принято именовать Новым ДСНВ.

"Я бы предпочла, чтобы твердый ответ дали мои технические эксперты. Мой первоначальный ответ заключается в том, что они [данные системы] засчитывались бы в качестве стратегических вооружений", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства США. Она отрицательно ответила на дополнительный вопрос о том, обсуждались ли данные системы по инициативе Вашингтона в Двусторонней консультативной комиссии, следящей за выполнением ДСНВ. "Они не затрагивались в официальном процессе", - сказала на этот счет она.

Томпсон комментировала такие разработки России, как, в частности, необитаемый подводный аппарат "Посейдон". После того как президент Владимир Путин объявил в марте о таких разработках, Министерство обороны России раскрыло подробности испытаний и поставок в войска шести новейших систем: комплексов "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, ракетного комплекса "Сармат", ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим гиперзвуковым боевым блоком, океанской многоцелевой системы "Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и боевого лазерного комплекса "Пересвет".

Затем американские власти стали предпринимать попытки подвести ряд этих новейших ударных систем России под действие ДСНВ.

Российский самолет наблюдения Ту-214

Американская администрация примет в ближайшие 24 часа решение о том, следует ли сертифицировать новейший российский самолет наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщила Андреа Томпсон.

"Я ожидаю, что решение у нас будет в течение следующих 24 часов", - отметила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг сертификации Ту-214 для ДОН на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. При этом она заверила, что пауза, взятая Вашингтоном в данном деле, не обязательно означает отказ от сертификации Ту-214. "Дело не в том, что мы не сертифицировали [этот самолет]. Решение у нас будет в течение следующих 24 часов", - повторила Томпсон.

Об отказе США от сертификации Ту-214 ранее заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, Россия требует разъяснений от США в связи с отказом американской делегации подписать протокол о разрешении на полеты новейшего самолета наблюдения Ту-214 ОН над территориями государств - участников ДОН.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы ДОН является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

Целями Договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения Договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В прошлом году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.