Суд Киева объявил перерыв в дебатах по делу о госизмене Януковича до 1 октября

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева предоставил адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича время для подготовки к дебатам и объявил перерыв в заседании по делу о госизмене до 1 октября.

"Перерыв объявляется до 14:00 1 октября", - сообщил во вторник председательствующий судья Владислав Девятко, закрывая заседание. Суд также определил даты дальнейших заседаний: 2, 3 и 4 октября - для окончания речи адвоката Александра Байдыка; 5, 8 и 10 октября - для выступления адвоката Александра Горошинского.

Судья также сообщил, что Януковичу будет предоставлена возможность выступить в суде с последним словом 12 октября. Однако, по его словам, экс-президент будет вызван в суд в общем порядке, а не в соответствии с процедурой международно-правовой помощи путем обращения в компетентные органы РФ, на чем настаивала защита.

Во вторник адвокат экс-президента Александр Байдык продолжил выступать с речью в судебных дебатах. Он призвал суд оправдать экс-президента по делу о госизмене, а вместо него судить за преступления представителей действующей власти. Адвокат отметил, что в 2014 году Янукович был устранен с поста президента "антиконституционным постановлением", а в Киеве произошел государственный переворот "по сценарию, который был утвержден в США и Евросоюзе". Вина за убийства на "майдане", утрату суверенитета и территориальной целостности Украины, по его словам, лежит именно на действующей власти.

В рамках данного дела Янукович обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны". Обвинение просит суд приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы.