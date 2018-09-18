Помпео: катастрофа Ил-20 говорит о необходимости поиска мирного решения конфликта в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Катастрофа Ил-20 ВКС РФ указывает на необходимость поиска мирного и политического решения ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом. Об этом говорится в распространенном во вторник Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в связи с трагедией.

"Произошедший вчера [в понедельник] прискорбный инцидент напоминает нам о том, что необходимо найти окончательное, мирное и политическое решение для многих параллельных конфликтов в регионе, а также об опасности трагического просчета в переполненном театре военных действий в Сирии", - отметил шеф американской дипломатии. По его словам, трагедия "подчеркивает настоятельную необходимость разрешения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и прекращения провокационных перевозок Ираном систем опасных вооружений через Сирию, которые представляют собой угрозу для региона".

Госсекретарь также выразил соболезнования от лица США в связи с гибелью членов экипажа российского самолета. "Соединенные Штаты выражают соболезнования в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит из зенитных орудий сирийского режима [президента Башара Асада]", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал- майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.