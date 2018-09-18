СМИ: руководители южнокорейских компаний встретились с вице-премьером КНДР

ТАСС, 18 сентября. Вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён и руководители других крупных южнокорейских компаний во вторник встретились с вице-премьером КНДР Ли Ён Намом в рамках межкорейского саммита, который проходит с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Участники встречи подчеркнули стремление активизировать экономическое сотрудничество, сообщает агентство Yonhap.

По его информации, Ли Джэ Ён выразил надежду на то, что переговоры на высшем уровне позволят укрепить доверие между странами. В свою очередь вице-премьер КНДР Ли Ён Нам отметил, что вклад вице-президента Samsung Electronics в дело объединения Южной и Северной Кореи не может остаться без внимания.

Помимо Ли Джэ Ёна во встрече приняли участие глава SK Group Чей Тэ Вон, вице-президент Hyundai Motor Group Ким Ён Хван, председатель LG group Ку Кванг Мо и глава Hyundai Group Хён Чон Ён.

Первый раунд переговоров председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина продлился два часа - на 30 минут дольше запланированного. О его итогах пока ничего не известно. Второй раунд намечен на среду.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.