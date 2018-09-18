Госдепартамент признал, что Иран технически выполняет свои обязательства в рамках СВПД

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты признают, что Иран с технической точки зрения выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Они выполняют [СВПД] согласно докладу МАГАТЭ, но не выполняют с точки зрения других злонамеренных действий. С точки зрения МАГАТЭ, они технически выполняют СВПД", - сказала она. Затем один из сенаторов попросил Томпсон уточнить, считает ли нынешняя администрация, а не МАГАТЭ, что Тегеран выполняет условия СВПД. "Говоря про техническую часть, они выполняют [соглашение]", - подтвердила она.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.