Правительство Германии решило снять с должности главу контрразведки из-за скандала

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Правящие партии Германии по итогам внеочередной встречи приняли решение уволить Ханса-Георга Масена с должности президента ведомства по охране конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки. Об этом сообщило во вторник правительство ФРГ.

"Должность главы ведомства по охране конституции займет другой человек. Господин Масен в будущем будет работать статс-секретарем в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении. Кабмин уточнил, что Масен в ведомстве не будет иметь никакого отношения к работе контрразведки.

Скандал вокруг Масена разгорелся после того, как он ранее в интервью газете Bild заявил, что у его ведомства нет достоверной информации о нападениях демонстрантов в саксонском Хемнице на мигрантов. После этого он попал под шквал критики, поскольку такие заявления полностью противоречили оценке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее пресс- секретаря Штеффена Зайберта, говоривших о том, что атаки были. Впоследствии ситуация усугубилась тем, что, как оказалось, Масен также передавал еще не опубликованные данные из отчета возглавляемого им ведомства партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающей против привлечения в страну мигрантов.

Решение об увольнении Масена было принято по итогам двухчасовой встречи лидеров Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, а также социал-демократов. Изначально с требованием уволить руководителя спецслужбы выступили социал-демократы, глава МВД Хорст Зеехофер, напротив, поддержал руководителя контрразведки.