Госдеп заявил, что США не собираются пока выходить из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют на данном этапе выходить из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на предъявляемые Москве претензии относительно его соблюдения. С таким заверением выступила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США у нее поинтересовались, какими будут последствия, если Вашингтон официально обвинит Москву в "существенном нарушении" ДРСМД и выйдет из него под этим предлогом. "Последствия существенного нарушения изложены в [самом] договоре. Договор предусматривает различные варианты действий [на этот счет], такие дискуссии шли бы в сотрудничестве с нашими техническими экспертами здесь [в Вашингтоне], а также с партнерами и союзниками [за рубежом]. Мы до этого еще не дошли", - сказала Томпсон.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент США в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие "анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора", пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.