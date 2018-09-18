На Украине испытали снаряды неуправляемой авиационный ракеты "Оскол"

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании снарядов неуправляемой авиационный ракеты "Оскол" (РС-80) калибра 80 мм.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ (Вооруженных сил Украины). Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", - написал он в Facebook.

РС-80 "Оскол" - разработка государственной холдинговой компании "Артем", входящей в состав концерна "Укроборонпром".

По данным Порошенко, снаряды могу поражать бронетехнику и укрепления, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ.