{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине испытали снаряды неуправляемой авиационный ракеты "Оскол"

По словам президента Петра Порошенко, они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании снарядов неуправляемой авиационный ракеты "Оскол" (РС-80) калибра 80 мм.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ (Вооруженных сил Украины). Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", - написал он в Facebook.

РС-80 "Оскол" - разработка государственной холдинговой компании "Артем", входящей в состав концерна "Укроборонпром".

По данным Порошенко, снаряды могу поражать бронетехнику и укрепления, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Кризис в Сирии
США примут решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии после разгрома ИГ
Президент Дональд Трамп отметил, что американские силы уже близки к победе над террористами
Читать полностью