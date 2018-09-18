В США заявили, что не будут заключать с РФ новый договор по СНВ без мер проверки

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не рассматривает возможность заключения с Россией нового договора по контролю над вооружениями, не предусматривающего режима проверки его выполнения. Об этом сообщили во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и помощник заместителя американского министра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Вопрос на эту тему им был задан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Сенатор Кристофер Кунс (демократ, от штата Делавэр) поинтересовался, изучает ли правительство США вариант подготовки вместе с Россией нового договора по контролю над вооружениями, который бы не предполагал строгих мер верификации. Законодатель пояснил, что имеет в виду, в частности, пример российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года. "Нет, сэр", - ответила Томпсон. "Насколько я знаю, нет, сенатор", - сказал в свою очередь и Трахтенберг.

В связи с этим Томпсон подчеркнула, что не стала бы рекомендовать исполнительной ветви власти США подписывать такое соглашение. "Я бы не стала. Я бы хотела гарантировать, что меры верификации интегрированы в любой договор, заключения которого мы добиваемся", - заявила заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Обсуждение этой темы шло в развитие вопроса о судьбе российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Трамп в феврале 2017 года критиковал ДСНВ, но впоследствии Белый дом сигнализировал, что не исключает продления договора.

ДСНВ, или "Новый ДСНВ", как его принято называть в США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

ДСНВ остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.