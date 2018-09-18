Президент Польши выразил надежду, что США направят в республику больше своих военных

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Польша рассчитывает, что власти США примут решение об отправке в республику больше американских войск. Об этом заявил во вторник президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Приглашаю президента направить в Польшу больше американских подразделений", - сказал он, выразив уверенность, что это укрепит безопасность.
"Надеюсь, что президент примет решение отправить больше военных формирований вместе с вооружением", - добавил он.
По словам Дуды, в ходе переговоров они шутили о создании в Польше военной базы под названием "Форт Трамп". "Это в интересах как Польши, так и США", - заверил польский лидер.