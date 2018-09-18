США примут решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии после разгрома ИГ

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Мы проделали прекрасную работу в Сирии и в этом регионе, ликвидируя ИГ, именно поэтому мы там. Мы близки к тому, чтобы завершить эту работу. А затем мы решим, что мы будем делать дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках возвращения американских войск из Сирии и возможности продолжения войны в регионе.

"Мы ликвидировали ИГ на очень большой территории на Ближнем Востоке. Эти люди больше не приедут сюда [в США], потому что их больше нет", - отметил Трамп. "Мы примем решение достаточно быстро", - добавил президент США.

Соединенные Штаты в настоящее время контролируют часть территории на севере Сирии, на восточном берегу Евфрата, где поддерживают "Силы демократической Сирии", состоящие преимущественно из курдов. Американские военные также сохраняют присутствие на юго-востоке страны, где ими создана база в районе населенного пункта Эт-Танф.