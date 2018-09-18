Президент Польши назвал присутствие армии США гарантией безопасности из-за политики России

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Польши пояснил необходимость размещения в республике американских войск якобы проводимой Россией политикой в регионе. С такой позицией Анджей Дуда выступил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Я сказал президенту [США Дональду Трампу] обо всех аспектах, связанных с присутствием армии США в Польше, заверив его в том, что присутствие в Польше постоянных баз США не повлечет за собой повышение российской активности и милитаризацию Россией этой части Европы", - сказал он.
"Милитаризация Калининградской области - это наша реальность, - утверждал польский лидер. - Если говорить об агрессивных действиях России, расширении военной активности - то это систематические действия России".
"Присутствие США - это только гарантия безопасности и возможность защищаться", - констатировал Дуда.
"Есть много аргументов, указывающих на то, что присутствие армии США на этой территории имеет под собой все основания", - утверждал Дуда далее, пояснив, что одна из причин - политика России, и добавив, что Польша якобы "имеет дело с нарушением международного права, с агрессивным поведением". "Нет лучшего ответа, чем решительная позиция и готовность отразить любое нападение", - добавил он.