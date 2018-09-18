Трамп заявил о "сложной истории" отношений России и Польши

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию и Польшу связывает "сложная история", а потому у Варшавы есть основания критиковать политику Москвы. С такой позицией американский лидер выступил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом Доме.

"Я думаю, что Россия действовала агрессивно [на мировой арене]. Они уважают силу, как и все другие", - ответил глава вашингтонской администрации на вопрос журналистов, прав ли Дуда, "опасаясь российской агрессии". "Взгляните на историю Польши и России - это продолжительная и очень сложная история, так что, безусловно, он имеет право воспринимать это подобным образом", - продолжил Трамп.