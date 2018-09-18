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WSJ: США потребовали регистрации агентства "Синьхуа" и телеканала CGTN иноагентами

По версии издания, запрос американских властей совпал с попытками чиновников противодействовать укреплению влияния других государств

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США потребовало от китайского информационного агентства "Синьхуа" и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, ведомство обратилось к представителям указанных средств массовой информации в течение "последних недель". Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов. Издание констатирует, что данный шаг совпал с "попытками чиновников США противодействовать операциям других государств по укреплению влияния", а также с общим ужесточением курса Вашингтона в отношении Пекина.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America.

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