WSJ: США потребовали регистрации агентства "Синьхуа" и телеканала CGTN иноагентами

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США потребовало от китайского информационного агентства "Синьхуа" и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, ведомство обратилось к представителям указанных средств массовой информации в течение "последних недель". Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов. Издание констатирует, что данный шаг совпал с "попытками чиновников США противодействовать операциям других государств по укреплению влияния", а также с общим ужесточением курса Вашингтона в отношении Пекина.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America.