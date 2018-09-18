Помпео проведет 27 сентября совещание СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео собирается провести на будущей неделе заседание Совета Безопасности ООН министерского уровня, посвященное урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео намерен председательствовать на министерской встрече Совета Безопасности по Северной Корее в четверг, 27 сентября", - сказала дипломат.

По ее словам, Помпео "планирует прибыть в Нью-Йорк [для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН] в воскресенье, 23 сентября". "У госсекретаря Помпео ... состоится [в Нью-Йорке] серия двусторонних и многосторонних встреч. Этот график пока продолжает дорабатываться", - заявила Науэрт. Ранее СМИ США передавали, что Помпео запросил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нынешней сессии ГА ООН.