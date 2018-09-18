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Трамп заявил, что США рассматривают возможность введения безвизового режима с Польшей

Президент США подчеркнул важность безопасности республики

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность включения Польши в свою программу безвизового въезда на территорию страны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

Главу вашингтонской администрации спросили, собирается ли Вашингтон вводить безвизовый режим с Варшавой. "Мы всячески рассматриваем это", - ответил Трамп. Он также подчеркнул, что для него "очень важна безопасность Польши".

Программа безвизового въезда в США позволяет гражданам включенных в нее стран совершать поездки в Соединенные Штаты в туристических или деловых целях без получения визы.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, Дональд
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