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Ситуация на Корейском полуострове

США рассчитывают на шаги КНДР по денуклеаризации по итогам межкорейского саммита

В Вашингтоне пообещали поддерживать регулярные консультации с Сеулом по мере продолжающихся встреч в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают консультации с руководством Южной Кореи по мере того, как в Пхеньяне продолжается очередной межкорейский саммит, и рассчитывают на то, что по его итогам со стороны КНДР будут предприняты целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Я бы не хотела забегать вперед их встреч. Что касается нашего анализа этого саммита, можно только сказать, что он продолжается. Мы будем поддерживать регулярные консультации с Южной Кореей по мере того, как они продолжают свои встречи в Северной Корее", - сказала она, отвечая на просьбу одного из репортеров прокомментировать ход саммита.

"Мы рассчитываем увидеть целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Северной Кореи", - ответила Науэрт на вопрос о том, чего ожидают в Вашингтоне от данных встреч на высшем уровне.

Первый раунд переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продлился во вторник два часа - на 30 минут дольше запланированного времени. О его итогах пока ничего не известно. Второй раунд запланирован на среду.

С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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