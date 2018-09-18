США рассчитывают на шаги КНДР по денуклеаризации по итогам межкорейского саммита

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают консультации с руководством Южной Кореи по мере того, как в Пхеньяне продолжается очередной межкорейский саммит, и рассчитывают на то, что по его итогам со стороны КНДР будут предприняты целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я бы не хотела забегать вперед их встреч. Что касается нашего анализа этого саммита, можно только сказать, что он продолжается. Мы будем поддерживать регулярные консультации с Южной Кореей по мере того, как они продолжают свои встречи в Северной Корее", - сказала она, отвечая на просьбу одного из репортеров прокомментировать ход саммита.

"Мы рассчитываем увидеть целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Северной Кореи", - ответила Науэрт на вопрос о том, чего ожидают в Вашингтоне от данных встреч на высшем уровне.

Первый раунд переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продлился во вторник два часа - на 30 минут дольше запланированного времени. О его итогах пока ничего не известно. Второй раунд запланирован на среду.

С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.