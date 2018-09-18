Ударная группа ВМС США с авианосцем Harry Truman вошла в зону ответственности 6-го флота

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman начала выполнять операции в зоне ответственности 6-го флота ВМС США, дислоцирующегося в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

"Мы рады, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman вернулась в зону ответственности 6-го флота и рассчитываем продолжить работу с контр-адмиралом Юджином Блэком и его командой, поскольку мы проводим полный спектр морских операций", - заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия). "Возвращение ударной группы также дает нам возможность работать и тренироваться с нашими союзниками по НАТО и в региональными партнерами, это повысит нашу общую готовность обеспечить безопасность и процветание в регионе для всех", - отметила она.

На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих. Авианосец в сопровождении ракетного крейсера Normandie и четырех эсминцев покинул 11 апреля порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправился, как указала ранее представитель ВМС, лейтенант Кло Морган, в "плановый поход" в район Ближнего Востока. Помимо участия в контртеррористической операции и отражения баллистических ракет, корабли могут проводить разведку и наблюдение.