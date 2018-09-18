Лидеры ЕС обсудят на саммите в Зальцбурге миграционный кризис, дело Скрипаля и Brexit

ЗАЛЬЦБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств ЕС откроется в среду в Зальцбурге. В официальную повестку встречи включены продолжающийся в Европе три года миграционный кризис, подходящие к концу переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, а также ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Саммит ЕС начнется с рабочего ужина, на котором лидеры 28 стран сообщества намерены обсудить миграционный кризис, ставший этим летом вновь одной из самых актуальных проблем Евросоюза. "Летом напряженность в отношениях между странами - членами вновь возросла в связи с притоком мигрантов в ЕС. Я хочу открыто заявить следующее: стремление положить конец миграционному кризису - общая задача всех стран - членов и институтов ЕС, - заявил 18 сентября глава Евросовета Дональд Туск в письме участникам саммита. - Я надеюсь, что в Зальцбурге мы сможем положить конец взаимным обидам и вернуться к конструктивному подходу".

Как ожидается, в центре внимания при обсуждении миграционного кризиса в очередной раз будет Италия, которая снова, как и на саммите в июне, представит свои предложения и потребует их одобрения. В прошлый раз Италия добивалась пересмотра Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Кроме того, Римом предлагается принудительно установить квоты приема мигрантов для членов ЕС. Странам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза.

Как сообщил журналистам источник в Совете ЕС, прорыва на этом саммите по миграционному кризису ждать не стоит. "Прорыва мы не ожидаем в Зальцбурге", - отметил дипломат.

Дело Скрипаля

Ситуация вокруг отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери вошла в повестку второго дня саммита ЕС. "Премьер-министр [Великобритании Тереза] Мэй проинформирует нас по делу Скрипаля", - сказал в письме лидерам стран сообщества глава Евросовета Дональд Туск.

Кроме того, как сообщил журналистам источник в Совете ЕС, Мэй "попросит лидеров ускорить реализацию решений июньского саммита". Речь идет, в частности, о решении глав государств и правительств создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал фотографии двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.

Шесть месяцев до Brexit

Во второй части саммита примут участие 27 стран - членов ЕС - без Великобритании, - и она будет посвящена переговорам по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества, до которого остается шесть месяцев. "Мы обсудим, как организовать финальную фазу переговоров по Brexit, включая возможность созыва нового саммита ЕС в ноябре", - заявил Туск.

По его словам, переговоры по Brexit станут одной из главных тем нынешнего саммита в Зальцбурге, так как до даты выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего полгода, а соглашения все еще нет. "К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы", - отметил Туск.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.