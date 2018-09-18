В Минске соберутся участники контактной группы по Украине

Между тем в Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. "Назначенные выборы - это необходимая мера, которая позволит устранить вакуум власти и обеспечит должную управляемость на этой территории. Вакуум власти всегда приводит к возникновению беспорядка и хаоса", - заявил по этому поводу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Он подчеркнул, что в условиях постоянной военной угрозы и экономической блокады только высокая степень самоорганизации и наличие сформированных и действующих органов самоуправления позволяют жителям ДНР и ЛНР нормально жить и работать.

Это решение, принятое неделю спустя после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко, было резко негативно воспринято в Киеве. Полпред Украины в контактной группе Леонид Кучма заявил, что этот шаг "может поставить крест" на всем минском процессе. МИД Украины назвал назначенные выборы юридически ничтожными и заявил, что они "подрывают минские договоренности". Позицию Киева поддержали и в ЕС, где это решение назвали "противоречащим духу и букве минских соглашений", а спецпредставитель Госдепартамента оценил их как нелегитимные.

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится после того, как провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили о проведении 11 ноября выборов глав и народных советов.

Вопрос выборов, запланированных еще четыре года назад на осень этого года, долгое время оставался дискуссионным и в самих республиках. Еще в начале сентября ряд общественных деятелей в ДНР и ЛНР выступали с предложением перенести их. Как отмечали эксперты, причиной было не только стремление дать нынешнему руководству возможность реализовать начатые ими программы социально-экономического развития, но и нежелание "раздражать Запад".

Однако, как сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, после того, как был убит Александр Захарченко, а западные столицы фактически отмолчались, в Донецке это молчание было воспринято как знак согласия Запада с террористическими методами киевского режима. "Естественно, это вызвало возмущение жителей Донбасса. Здесь теперь никто даже слышать не хочет аргументы типа "давайте не раздражать западных партнеров", - отметил Чеснаков.

К тому же, как поясняют в Москве, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат. Более того, как напомнил полпред РФ Борис Грызлов, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса. Однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.

Закон о статусе

Вопросу о продлении закона об особом статусе Донбасса предстоит стать одной из ключевых тем и на ближайшей встрече в Минске. Несмотря на то, что проблема реализации особого статуса региона с помощью "формулы Штайнмайера" является одной из самых главных в работе политической подгруппы, дискуссии вокруг этой темы неизменно оканчиваются ничем. Как отмечают представители Донбасса, Киев отказывается даже формулировать свою позицию по этому вопросу.

Тем не менее еще один год формального существования этого закона подходит к концу, и 6 октября действие документа прекращается. При этом вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко недавно высказала мнение, что решение республик провести осенью выборы "значительно усложнит дискуссию в Верховной раде" по данному вопросу. В этих условиях давний представитель ДНР в политподгруппе, а с 12 сентября полпред республики в контактной группе Наталья Никонорова, сменившая на этом посту Дениса Пушилина, уже назвала ситуацию с продлением закона критической.

Правда, еще в конце августа спикер парламента Украины Андрей Парубий пообещал в скором времени вынести данный вопрос на голосование Рады. При этом он откровенно признался, что позиция Киева будет определяться мнением Запада. "В этом году будем советоваться - есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет в большой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров", - сказал Парубий.

Буквально в субботу поступил и сигнал от Вашингтона на эту тему. Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), фактически в очередной раз дал Киеву конкретные рекомендации. "Очень важно, чтобы Украина также продлила закон о специальном статусе, чтобы не дать России возможность воспользоваться этими упреками в адрес Украины", - сказал он.

Комментируя подобные высказывания Курта Волкера, которые он делает уже не впервые, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заметил в интервью ТАСС, что пролонгация закона об особом статусе важна для западных партнеров Киева, "потому что это является единственным формальным признаком того, что Украина выполняет минские соглашения". "Если продление будет сорвано, то будет крайне сложно, даже дипломатическим языком, доказывать, что Украина остается приверженцем минских соглашений", - пояснил эксперт.

Надежда на прогресс остается

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг процесса урегулирования, на все риски, возникшие для мирных переговоров после гибели Захарченко, а потом и после решения республик о проведении выборов, необходимость сохранения такой площадки, как Минск, никем не оспаривается. Более того, в эти дни прозвучало не одно заявление, в котором подчеркивалась важность продолжения работы контактной группы.

Так, значимость минского процесса подтвердил в конце прошлой недели глава МИД ФРГ Хайко Маас, представляющий одно из государств - гарантов минских соглашений. "Украина нуждается в долгосрочном перемирии, которое соблюдалось бы всеми сторонами, - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. - Замены для минского процесса нет. Мы хотим достичь прогресса".

Солидарен со своим германским коллегой и глава российского внешнеполитического ведомства. "Мы едины в том, что минским договоренностям нет альтернативы, - сказал в Берлине Лавров. - О том, как двигаться к их практической реализации, сейчас идет конкретный разговор на уровне помощников лидеров стран нормандского формата". "Надеюсь, что в ближайшее время в этом формате, в контактной группе могут быть какие-то позитивные подвижки", - заявил глава МИД РФ.