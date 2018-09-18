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Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"

Порошенко одобрил посещение Вышинского при условии ответных мер со стороны России

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова уже предлагала своей российской коллеге Татьяне Москальковой на паритетной основе посетить Кирилла Вышинского и Владимира Балуха
Президент Украины Петр Порошенко EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Петр Порошенко
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова заявила, что согласовала с президентом Петром Порошенко посещение российской коллегой Татьяной Москальковой находящегося под арестом главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского при условии ответного посещения осужденного в РФ украинца Владимира Балуха.

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"Я переговорила с нашим президентом Петром Порошенко по поводу возможности [посещения Вышинского], <...> и президент согласился. Как только они одобрят мой визит к Балуху, он даст возможность посетить и Вышинского", - сообщила она во вторник в эфире телеканала "Эспрессо".

Ранее украинский омбудсмен уже предлагала своей российской коллеге на паритетной основе посетить Вышинского и Балуха. В свою очередь Москалькова заявила, что не получала от Денисовой подобного предложения. По ее словам, Денисова общается с российским уполномоченным только посредством СМИ.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября. 11 сентября защита Вышинского подала апелляцию на решение суда о его аресте.

Украинец Владимир Балух был осужден в РФ на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЗадержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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