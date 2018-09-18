Порошенко одобрил посещение Вышинского при условии ответных мер со стороны России

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова заявила, что согласовала с президентом Петром Порошенко посещение российской коллегой Татьяной Москальковой находящегося под арестом главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского при условии ответного посещения осужденного в РФ украинца Владимира Балуха.

"Я переговорила с нашим президентом Петром Порошенко по поводу возможности [посещения Вышинского], <...> и президент согласился. Как только они одобрят мой визит к Балуху, он даст возможность посетить и Вышинского", - сообщила она во вторник в эфире телеканала "Эспрессо".

Ранее украинский омбудсмен уже предлагала своей российской коллеге на паритетной основе посетить Вышинского и Балуха. В свою очередь Москалькова заявила, что не получала от Денисовой подобного предложения. По ее словам, Денисова общается с российским уполномоченным только посредством СМИ.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября. 11 сентября защита Вышинского подала апелляцию на решение суда о его аресте.

Украинец Владимир Балух был осужден в РФ на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов.