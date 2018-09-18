Госдеп считает "забавным" призыв к де Мистуре не давить на гарантов астанинского процесса

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт назвала во вторник "забавным" призыв постоянного представителя России при Организации объединенных наций Василия Небензи к спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не оказывать давление на страны - гаранты астанинского процесса. С такой оценкой она выступила перед журналистами во время регулярного брифинга во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии, Небензя попросил де Мистуру не "использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов, они и так делают для политического процесса больше, чем кто-либо из присутствующих в этом зале". "Вы должны обеспечивать политический процесс, а не руководить им", - обратился российский постпред к представителю ООН.

Науэрт попросили прокомментировать высказывания. "Это забавно, я не слышала этих слов, - ответила она. - Но я напомню, что Россия является одной из стран, которые приняли на себя обязательства в рамках женевского процесса".

"Я думаю, что одна из вещей, которые вы все чаще будете видеть со стороны правительства Соединенных Штатов в ближайшие недели и месяцы - это подтверждение приверженности женевскому процессу. Мы считаем его единственным способом продвижения вперед [в деле урегулирования сирийского конфликта]. Военный вариант урегулирования не является решением по Сирии в долгосрочной перспективе, для нас этим является политический вариант, и это согласуется с резолюцией СБ ООН 2254. Это то, с чем согласились и Россия, и многие другие страны", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Сами сирийцы должны принимать решения

"Сирийские решения должны принадлежать самим сирийцам, как это предусмотрено резолюцией 2254, на которую мы все, в том числе и вы, регулярно ссылаемся", - отметил также Небензя.

Он призвал всех "помочь или хотя бы не мешать деятельности трех стран - гарантов астанинского формата по запуску на деле нужного Сирии, ближневосточному региону и всему международному сообществу всеобъемлющего политического процесса".