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Кризис в Сирии

Госдеп считает "забавным" призыв к де Мистуре не давить на гарантов астанинского процесса

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя попросил спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру не "использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт назвала во вторник "забавным" призыв постоянного представителя России при Организации объединенных наций Василия Небензи к спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не оказывать давление на страны - гаранты астанинского процесса. С такой оценкой она выступила перед журналистами во время регулярного брифинга во внешнеполитическом ведомстве.

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Во вторник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии, Небензя попросил де Мистуру не "использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов, они и так делают для политического процесса больше, чем кто-либо из присутствующих в этом зале". "Вы должны обеспечивать политический процесс, а не руководить им", - обратился российский постпред к представителю ООН.

Науэрт попросили прокомментировать высказывания. "Это забавно, я не слышала этих слов, - ответила она. - Но я напомню, что Россия является одной из стран, которые приняли на себя обязательства в рамках женевского процесса".

"Я думаю, что одна из вещей, которые вы все чаще будете видеть со стороны правительства Соединенных Штатов в ближайшие недели и месяцы - это подтверждение приверженности женевскому процессу. Мы считаем его единственным способом продвижения вперед [в деле урегулирования сирийского конфликта]. Военный вариант урегулирования не является решением по Сирии в долгосрочной перспективе, для нас этим является политический вариант, и это согласуется с резолюцией СБ ООН 2254. Это то, с чем согласились и Россия, и многие другие страны", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Сами сирийцы должны принимать решения

"Сирийские решения должны принадлежать самим сирийцам, как это предусмотрено резолюцией 2254, на которую мы все, в том числе и вы, регулярно ссылаемся", - отметил также Небензя.

Он призвал всех "помочь или хотя бы не мешать деятельности трех стран - гарантов астанинского формата по запуску на деле нужного Сирии, ближневосточному региону и всему международному сообществу всеобъемлющего политического процесса".

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СШАСирияРоссияКризис в СирииДе Мистура, СтаффанНебензя, Василий Алексеевич
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