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Второй раунд межкорейского саммита пройдет 19 сентября утром

Об итогах первого раунда переговоров лидеров Республики Корея и КНДР пока ничего не известно

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидеры КНДР и Республики Корея проведут в среду новый раунд переговоров и по их итогам сделают заявление для прессы. Об этом заявил в сеульском пресс-центре официальный представитель президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

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"Вторая часть саммита начнется примерно в 10 часов утра (04:00 мск). После этого ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы. Пока мы не знаем о его содержании", - подчеркнул Юн Ён Чхан.

Он добавил, что оба лидера чувствуют огромное давление и ответственность, лежащую на их плечах.

Первый раунд переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялся во вторник и продлился два часа - на 30 минут больше запланированного. Об итогах пока ничего не известно.

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.

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КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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