СМИ: суд в Бразилии продлил еще на 15 дней расследование в отношении президента страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Судья федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу продлил еще на 15 дней срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента республики Мишела Темера. Об этом сообщил во вторник информационный интернет-портал UOL.

Ранее с просьбой о продлении расследования в ФВС обратилась федеральная полиция, которую поддержала генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж. Однако окончательное решение должен был принять именно Баррозу, так как он отвечает за расследование в отношении президента в высшей судебной инстанции страны. С подобной просьбой полиция обратилась в ФВС уже в четвертый раз. Каждый раз суд соглашался пойти правоохранительным органам навстречу.

Уголовное дело в отношении Темера, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темер запросил у бизнесменов 10 млн реалов ($2,7 млн по нынешнему курсу) для финансирования собственной избирательной кампании и избирательной кампании своей Партии бразильского демократического движения. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Темеру обвинения в коррупции в рамках этого дела.