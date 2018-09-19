Fox: Пентагон в своей новой стратегии по кибербезопасности включил РФ и КНР в число угроз

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Пентагон в своей новой стратегии в области кибербезопасности включил Россию и Китай в число основных киберугроз, стоящих перед США. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News, которому удалось ознакомиться с выдержками из готовящегося к публикации документа.

По данным телеканала, в стратегии утверждается, что США сталкиваются с "непосредственными и недопустимыми угрозами" в виде "злонамеренной киберактивности". Как говорится в документе, США "вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией", сообщает канал.

По данным телеканала, в документе утверждается о якобы имевших место со стороны России "информационных операциях в киберпространстве". Китай же Пентагон обвинил в якобы краже чувствительной информации у американского правительства и организаций частного сектора, сообщает Fox News.

Кроме того, в числе стран, которые пытаются "навредить гражданам США и угрожать американским интересам" с помощью операций в киберпространстве, в стратегии названы КНДР и Иран, передает канал.

В документе также отмечается, что Пентагон в дальнейшем намерен заблаговременно предпринимать оборонительные действия, нацеленные на то, чтобы "подорвать или сдержать злонамеренную киберактивность" в месте ее непосредственного возникновения, даже если речь идет об активности, не соответствующей "уровню вооруженного конфликта".

Ранее администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования в том, что касается осуществления превентивных хакерских атак и вторжений в компьютерные сети других государств. В августе 2017 года Белый дом заявил, что Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил США.