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Ситуация на Корейском полуострове
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Лидеры КНДР и Республики Корея подписали совместный документ по итогам саммита

Церемония прошла в государственной резиденции "Пэкхвавон", где во время саммита проживает Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын Korea Broadcasting System via AP
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын
© Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали в среду по итогам переговоров в Пхеньяне совместный документ. Трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр межкорейского саммита.

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Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом, после чего пожали друг другу руки, позируя фотографам. Церемония прошла в государственной резиденции "Пэкхвавон", где во время саммита проживает Мун Чжэ Ин.

С 18 по 20 сентября в столице КНДР проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеЮжная ОсетияКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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