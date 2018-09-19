СМИ: Трамп сожалеет, что не объявил о намерении уволить экс-главу ФБР Коми до инаугурации

"Я должен был уволить его до того, как я попал сюда [в Белый дом]. Я должен был уволить его в тот день, когда выиграл праймериз, - сказал Трамп. - Я должен был уволить его сразу после съезда [Республиканской партии], сказать, что этот парень нам не нужен. Или, по крайней мере, уволить его в первый день в должности... Было бы лучше, если я опубликовал заявление, что не хочу его на этой должности, когда въеду [в Белый дом]".

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп сожалеет, что не объявил о намерении уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми еще до своей инаугурации, отправив его в отставку в итоге только в мае 2017 года. Об этом он рассказал телеканалу Hill.TV в интервью , опубликованном во вторник.

Трамп также сказал, что распорядился рассекретить документацию минюста США касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, чтобы показать общественности, что расследование ФБР изначально было обманом. Президент также заявил, что разоблачение "российского дела" станет одним из главных достижений работы его администрации, если он достигнет успеха. "Многие люди просили меня опубликовать [документы минюста о расследовании]. Не то чтобы мне не нравилась эта идея, но я хотел подождать, я хотел посмотреть, куда это все зайдет", - рассказал американский лидер.

Президент Трамп в понедельник распорядился рассекретить документацию минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки касательно приписываемого России вмешательства в выборы. Речь идет о материалах экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора. Кроме того, должны быть опубликованы поданные в суд в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) документы по поводу бывшего советника по вопросам внешней политики в предвыборной кампании Трампа Картера Пейджа, все отчеты ФБР по интервью с Брюсом Ором в связи с российским расследованием, а также все отчеты ФБР, связанные с запросами Картера Пейджа в FISA.

Трамп не раз обвинял сотрудников ФБР и министерства юстиции в необоснованных действиях в ходе расследования приписываемого РФ вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Кроме того, он неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Глава Белого дома называет это примером "политической охоты на ведьм". Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.