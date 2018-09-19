КНДР закроет ядерный реактор в Йонбене

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. КНДР согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в среду на транслировавшейся в прямом эфире пресс-конференции в Пхеньяне по итогам третьего в этом году межкорейского саммита.

"Северная Корея дала согласие полностью прекратить работу ядерного реактора в Йонбене", - сказал он.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.