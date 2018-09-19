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Ситуация на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США

Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США.

Теги
Ситуация на Корейском полуостровеМун Чжэ Ин
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