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Итоги единого дня голосования - 2018
"Единая Россия" получила 80% мандатов в Ульяновской области по итогам выборов всех уровней
В Казани из-за инцидента с пенсионером-фронтовиком уволили директора управляющей компании
Северный Кавказ
Чеченский национальный музей открыл постоянную экспозицию, посвященную городу Грозный
Политика
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Безопасность
Глава Хабаровского края заявил, что бывший мэр будет работать в его команде
Итоги единого дня голосования - 2018
Приморский избирком получил более 80 жалоб за сутки после второго тура выборов губернатора
В Приморье прибыла комиссия ЦИК
Международная панорама
Международная панорама
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Межкорейский саммит
Южная Корея и КНДР договорились подать заявку на совместное проведение ОИ-2032
Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года
Ситуация на Корейском полуострове
Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США
Экономика и бизнес
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Развитие МСП в России
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Сеул и Пхеньян начнут работы по стыковке железных дорог до конца 2018 года
"Известия": "Роснефть" будет поставлять топливо "Евро-6" на Кубань, а затем и по всей РФ
Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом в нефтяной компании
Недвижимость
Недвижимость
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Пять регионов РФ получат около 250 га земли на строительство жилья для обманутых дольщиков
Гостиницу "Севастополь" в Москве расширят и откроют в ней фитнес-центр
Единая цифровая платформа для строительных информационных систем появится к 2024 году
Армия и ОПК
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Оборонно-промышленный комплекс
Россия впервые перебросила комплексы "Искандер-М" на учения в Киргизию
Путин проведет заседание ВПК и примет участие в закладке Главного храма Вооруженных сил РФ
Минобороны РФ потратит на строительство железных дорог на Восточном больше 327 млн рублей
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Бывший мэр Красноярска возглавил Сибирский государственный университет им. Решетнева
Арктика сегодня
В Якутии изучат опыт стран Скандинавии для подготовки муниципальных служащих
Вторую смену в школах Хабаровского края ликвидируют за три года
Происшествия
Происшествия
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Криминал
Полиция в Приморье ищет девять подростков, сбежавших из закрытой школы
Около 20 человек ищут в ЕАО подростка, пропавшего в лесу
Мужчина в Благовещенске получил четыре года колонии за кражу с помощью автовышки
Спорт
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Лига чемпионов
"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в гостевом матче Лиги чемпионов
Российские волейболисты проиграли сербам в заключительном матче первого раунда ЧМ
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца года
Культура
Культура
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Кино
"Ъ": главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына
СМИ: Берт Рейнолдс вычеркнул из завещания сына
Аудитория церемонии Emmy сократилась до самого низкого в истории показателя
Наука
Наука
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Естественные и точные науки
Ученые ЦЕРН обнаружили следы нейтрино при помощи детектора на жидком аргоне
Минпросвещения и РАН будут совместно проводить лекции для школьников
Первые учащиеся завершили курс по наноматериалам на базе СГТУ
Космос
Космос
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Расследование причин утечки воздуха на МКС
Роскосмос: в РКК "Энергия" не нашли системных проблем при производстве "Союзов"
Фондсервисбанк открыл кредитную линию Роскосмосу на 5 млрд рублей
В НПО Лавочкина подтвердили перенос запуска обсерватории "Спектр-РГ" на весну 2019 года
Москва
Москва
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Небольшие осадки ожидаются в Москве в среду
Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве
Такси и автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Москвы
Московская область
Московская область
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Благоустройство въездных групп в городах Подмосковья завершат к 1 октября
Ирландская продовольственная компания Kerry открыла первый завод в России
СК начал проверку по факту избиения фельдшера скорой в Подмосковье
Северо-Запад
Северо-Запад
В рубрику →
Арктика сегодня
В Якутии изучат опыт стран Скандинавии для подготовки муниципальных служащих
Сохранение культурного наследия обсудят в Новгороде российские и зарубежные специалисты
Форум гражданских активистов Северо-Запада России "Сообщество" открывается в Калининграде
Новости Урала
Новости Урала
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ЭКСПО-2020
Куратором Уральской индустриальной биеннале станет Сяоюй Вэн из Китая
Новый почтовый маршрут между Курганом и Тюменью позволит вдвое быстрее доставлять почту
Жители Челябинска жалуются на переполненные контейнеры во дворах после закрытия свалки
Сибирь
Сибирь
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске
Роснедра согласовали техпроект разработки в Забайкалье крупнейшего в РФ месторождения меди
Регионы Сибири увеличили в первом полугодии экспорт угля до 87 млн тонн
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Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США
Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США.
Теги
Ситуация на Корейском полуострове
Мун Чжэ Ин
Межкорейский саммит
Южная Корея и КНДР договорились подать заявку на совместное проведение ОИ-2032
Стороны также намерены направить единые команды атлетов на Игры 2020 года в Токио
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