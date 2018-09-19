Президент Южной Кореи ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ожидает, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Сеул до конца текущего года, и эта поездка, по его мнению, положительно повлияет на развитие двусторонних отношений. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Пхеньяне по итогам третьего в этом году межкорейского саммита. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.

"Визит должен пройти до конца этого года, если не случится ничего непредвиденного", - сказал южнокорейский лидер. По его словам, эта поездка ознаменует "поворотный момент в межкорейских отношениях".

Ким Чен Ын в свою очередь также отметил, что намерен посетить столицу Южной Кореи "в ближайшее время".

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира. В нынешнем году лидеры двух Корей дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.