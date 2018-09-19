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Трамп назвал впечатляющими новые договоренности лидеров КНДР и Республики Корея

Ким Чен Ын согласился позволить проводить инспекции на ядерных объектах, подчеркнул глава США

ТАСС, 19 сентября. Президент США Дональд Трамп приветствовал заключение новых договоренностей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в ходе третьего в этом году межкорейского саммита в Пхеньяне. Соответствующее сообщение в среду он разместил на своей странице в Twitter.

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"Ким Чен Ын согласился позволить [проводить] инспекции на ядерных объектах <...> и полностью закрыть ядерный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. Одновременно не будет ракетных или ядерных испытаний. Останки героев будут продолжать возвращаться на родину в Соединенные Штаты, - написал Трамп. - К тому же Северная и Южная Кореи подадут совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Очень впечатляюще!"

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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