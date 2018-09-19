Франция готовится отметить 100-летие окончания Первой мировой войны

Как сообщил ранее ТАСС источник в Елисейском дворце, президент России Владимир Путин вместе с лидерами 80 других стран приглашен в Париж на церемонию в честь 100-летней годовщины завершения "Великой войны". Получение приглашения французской стороны подтвердили в Москве, заявив, что вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам.

Во второй половине дня с участием гостей откроется Парижский форум мира, призванный работать над предложениями по снижению международной напряженности. На форуме, который продлится до 13 ноября, ожидаются выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, лидеров ряда стран, а также неправительственных организаций. Заседания пройдут в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт.

По словам представителей миссии, с речью к собравшимся обратится президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пригласит затем зарубежных коллег на завтрак в Елисейский дворец.

"На международную церемонию у Триумфальной арки приглашены более 120 высоких иностранных гостей, представляющих страны-участницы Первой мировой войны, европейские институты, ООН и многие другие международные организации, - отметили в Миссии Столетия. - Церемония включит отдание почестей погибшим за Францию, возложение цветов и зажжение огня на могиле Неизвестного солдата".

ПАРИЖ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Париж готовится к ноябрьским торжествам в ознаменование 100-й годовщины окончания Первой мировой войны (1914-1918). Как сообщили во французской Миссии Столетия, главными событиями в день годовщины 11 ноября станут мемориальная церемония у Триумфальной арки, а также Форум мира.

ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Первая мировая стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Франция и Россия были в этой войне союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении Франко-русского союза (1893), Россия не раз приходила на помощь Франции. Как признают французские историки, продвижение германских войск в период сражения на Марне в сентябре 1914 года удалось сдержать благодаря самоотверженным действиям русской армии на своем фронте. Германскому командованию приходилось перебрасывать подкрепления на Восточный фронт, и это ослабляло натиск немецких сил на Париж.

По просьбе союзников Западный фронт был усилен в 1916 году частями Русского экспедиционного корпуса. Его основной контингент защищал регион Шампань - Арденны. После расформирования соединения сотни добровольцев продолжили службу в Русском легионе, отважно действовавшем на Сомме в апреле и в боях под Суассоном в мае и сентябре 1918 года. Русские воины заслужили во французской армии звание "Легиона чести".

Вагон маршала Фоша

Первая мировая война продолжалась 1568 дней. Она унесла жизни 18,6 млн человек.

В канун 100-летия ее окончания Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примут участие во франко-германской мемориальной церемонии, которая пройдет 10 ноября в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. Именно там на Поляне перемирия рано утром 11 ноября 1918 года было заключено соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям. Оно вступило в силу в 11:00.

Исторический вагон маршала Фердинанда Фоша, где был подписан этот акт, был сожжен в годы Второй мировой войны по приказу Гитлера. Теперь в Компьенском лесу установлен идентичный вагон этой же серии. Французские реставраторы восстановили его интерьеры.