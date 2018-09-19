Президент Молдавии призвал правительство уйти в отставку

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал сформированное правящей Демократической партией правительство Павла Филипа уйти в отставку, чтобы назначить досрочные выборы в парламент. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, комментируя объявленные днем ранее перестановки в кабинете министров.

"Я не понимаю, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля", - отметил глава Молдавии.

"Я жду, чтобы в отставку ушло все правительство, состоялись парламентские выборы и были сформированы новое парламентское большинство и новое правительство", - заявил он.