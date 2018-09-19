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Эрдоган значительно смягчил условия предоставления иностранцам гражданства Турции

Так Анкара пытается нормализовать экономическую ситуацию после резкого падения курса нацвалюты

ТАСС, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, который значительно упрощает получение иностранцами гражданства республики. Текст указа опубликован в среду в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В документе отмечается, что действующие ранее условия предоставления гражданства были скорректированы по инициативе министерств. Иностранцу теперь достаточно иметь подтвержденные инвестиции в основной капитал в размере $500 тыс. вместо прежней нормы в $2 млн. Гражданство предоставляется лицу, которое вложило $250 тыс. (вместо $1 млн) в недвижимость с обязательством не продавать собственность в течение трех лет.

С $3 млн до $500 тыс. снижен объем гособлигаций или банковских вкладов, которые иностранец должен иметь в турецких банках для получения удостоверения личности турецкого образца. С той же целью можно будет вложить $500 тыс. вместо $1,5 млн в местный инвестфонд, занимающийся недвижимостью. Минтруда и соцбезопасности скорректировало нормы, касающиеся количества рабочих мест: теперь гражданином Турции может стать иностранец, на предприятии которого трудоустроено минимум 50, а не 100, как требовалось раньше, турок.

В указе суммы приведены в долларах США, однако в тексте документа отмечается, что они могут быть в любой валюте, которая при пересчете по текущему курсу Центробанка будет соответствовать обозначенным условиям.

Смягчение закона произошло в период, когда Турция пытается нормализовать экономическую ситуацию после резкого падения курса нацвалюты - около 40% с начала года. При этом власти заявили, что не намерены, к примеру, брать новый кредит у Международного валютного фонда, а рассчитывают на прямой приход иностранных капиталов.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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