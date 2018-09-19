Додон: Молдавия не должна ссориться с Россией, ЕС и соседними странами

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Молдавия должна проводить взвешенную внешнюю политику и дружить с Россией, ЕС и соседними странами. Такое мнение выразил президент Молдавии Игорь Додон в среду в своем Facebook, комментируя объявленный правящей здесь Демократической партией "промолдавский" курс.
"У Молдовы должны быть хорошие отношения со всеми. Мы должны дружить и с Европой, и с Российской Федерацией, и с нашими соседями - Украиной и Румынией. Поэтому месседж "за Молдову" я ввел в прошлом году на одной из дискуссий с послами", - отметил Додон. Он пояснил, что продвигает такое равновесие во внешней политике.
"Это моя позиция - хорошие отношения и с одними, и с другими. Категорически нельзя быть друзьями с европейцами против русских или с русскими против европейцев или американцев. Но, к сожалению, последние девять лет именно так и было", - отметил Додон, комментируя правление пришедшей к власти в 2009 году коалиции проевропейских партий, которые заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя обещали добиться вступления страны в ЕС.
Однако правление "проевропейцев" ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, а также охлаждением отношений с Москвой. Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя Молдавия и получила безвизовый въезд в ЕС, снизилось с 2010 года с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, выступивший за восстановление отношений с Россией.