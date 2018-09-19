В Сеуле назвали соглашение с КНДР декларацией об окончании войны

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение между военными Республики Корея и КНДР, подписанное в среду на полях саммита лидеров двух стран, фактически является декларацией об окончании Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре в Сеуле Юн Ён Чхан - официальный представитель южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Кроме того, в подписанной сегодня совместной декларации лидеров двух стран указано, что Север и Юг договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений, превратив этот район в зону мира.

В распространенном тексте соглашения отмечается, что стороны договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Также Север и Юг до конца текущего года демонтируют по 11 военных пограничных постов.

"Это соглашение по сути является декларацией об окончании войны и начале мирного процесса", - подчеркнул Юн Ён Чхан.

Лидеры согласились учредить межкорейскую военную комиссию, в задачи которой будет входить надзор за исполнением положений соглашений в военной области и для поддержания оперативной связи между ВС двух стран с целью предотвращения конфликтов.

Демилитаризованная зона является символом раздела Кореи. Имея длину 241 км и ширину 4 км, она проходит через середину полуострова в районе 38-й параллели. Нередко там фиксируются инциденты с участием военных двух стран.