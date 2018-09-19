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Президент Молдавии подписал указы об отставке двух министров

Игорь Додон заявил, что за время на посту президента отправил в отставку 17 министров действующего правительства

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров правительства Павла Филипа. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

"Подписал указы об отставке двух министров действующего правительства. Речь о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, господине Ливиу Волконовиче, и министре здравоохранения, труда и социальной защиты, госпоже Светлане Чеботарь", - отметил Додон. Он добавил, что за год и девять месяцев на президентском посту отправил в отставку уже 17 министров действующего правительства.

Ранее Игорь Додон призвал сформированное правящей Демократической партией правительство Филипа уйти в отставку, чтобы назначить досрочные выборы в парламент. Он также добавил, что по поводу новых назначений взамен отправленных в отставку министров у него "возникли вопросы".

Чеботарь и Волконович продержались на своих постах меньше года. Во вторник председатель контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк отметил, что оба министра хорошо работали, но в этих ведомствах необходима большая эффективность. Он объяснил, что партии важно реализовать начатые проекты до парламентских выборов в феврале 2019 года.

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МолдавияДодон, Игорь
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