Киев предложил обсудить вопрос о выборах в ДНР и ЛНР на заседании в Минске

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона в контактной группе на очередном заседании в Минске предлагает обсудить вопрос о запланированных на ноябрь выборах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Об этом в среду заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.

"Ожидаем, что именно эта тема [выборов в Донбассе] - должна быть ключевой на ТКГ (заседании контактной группы) сегодня", - написала она в Facebook.

Геращенко напомнила, что ранее украинская сторона обратилась к представителю ОБСЕ в контактной группе Мартину Сайдику с просьбой вынести на обсуждение вопрос "о недопустимости проведения выборов в ноябре этого года", назвав их фейковыми и не соответствующими украинскому законодательству. Она добавила, что на переговорах в Минске Украина также ожидает от российской стороны "публичной реакции" на факт проведения выборов и осуждения этой идеи.

В среду в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее в сентябре провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили о проведении 11 ноября выборов глав и народных советов. Это решение, принятое неделю спустя после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко, было резко негативно воспринято в Киеве. В Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой.

Вопрос выборов, запланированных еще четыре года назад на осень этого года, долгое время оставался дискуссионным и в самих республиках. Еще в начале сентября ряд общественных деятелей в ДНР и ЛНР выступали с предложением перенести их. Как отмечали эксперты, причиной было не только стремление дать нынешнему руководству возможность реализовать начатые ими программы социально-экономического развития, но и нежелание "раздражать Запад".

Как поясняют в Москве, комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

Более того, как напомнил полпред РФ Борис Грызлов, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса. Однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.