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Кризис на Украине

В Донбассе в мае-августе 2018 года погибли 12 мирных жителей

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о 93 раненых за этот период
© Валентин Спринчак/ТАСС

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зарегистрировала 105 погибших и пострадавших среди мирного населения Донбасса в период с 16 мая по 15 августа 2018 года. Об этом сообщила в среду глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации нового квартального отчета организации.

"Из них 12 человек погибли и 93 получили ранения, - уточнила она. - Это на 30% больше, чем в предыдущем квартале".

Фрейзер также отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество жертв уменьшилось на 37%, что свидетельствуем о непредсказуемом характере боевых действий в Донбассе.

Основными причинами гибели мирных жителей, по ее словам, по-прежнему остаются обстрелы из тяжелого и легкого артиллерийского, а также стрелкового оружия, которое продолжают использовать стороны в нарушение минских договоренностей.

Ситуация с соблюдением прав человека в Донбассе, по данным ООН, также неудовлетворительная. Зафиксировано более 60 случаев нарушений, в том числе незаконное задержания, жестокое обращения, пытки.

Ранее миссия ООН по правам человека на Украине сообщала, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе зафиксировано более 3 тыс. погибших среди мирного населения.

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