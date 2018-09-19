Миссия ОБСЕ: жертвами конфликта в Донбассе с начала года стали 182 человека

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе с начала 2018 года унес жизни 34 человек, 148 были ранены. Об этом в среду заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"За отрезок времени с 1 января по 17 сентября 34 погибших, 148 раненых", - отметил он, уточнив, что речь идет о гражданском населении. При этом Хуг подчеркнул, что жертв могло быть больше, но 182 человека - это установленный и подтвержденный факт. Треть из этих людей - 62 человека, добавил он, пострадали в результате срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов.

В миссии ОБСЕ считают, что к жертвами среди мирного населения в Донбассе ведет отсутствие желания сторон выполнять договоренности о прекращении огня, отводе тяжелой техники и разминировании. В миссии призвали к прямым переговорам сторон. Так, по словам Хуга, отвод вооружений возможен в случае, если бы "не в одностороннем порядке, а совместно стороны приняли решение об отводе в одно время в одном месте, то есть две стороны сели вместе и договорились о зеркальном отводе". СММ ОБСЕ, заверил он, готова оказать содействие в этом процессе.

В ходе брифинга Хуг раскритиковал заявления военных, оправдывающих необходимость ответного огня. "Ответный огнь - это тоже нарушение. Если мы посмотрим минские соглашения, то нет разницы: ответный огонь - это нарушение", - подчеркнул он.

Ранее в среду Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине заявила, что в мае-августе 2018 года зарегистрировала 105 погибших и пострадавших среди мирного населения Донбасса. По данным наблюдателей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество жертв уменьшилось на 37%.