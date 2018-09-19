Афганистан и Россия 20 сентября обсудят сроки встречи московского формата

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Консультации между дипломатами РФ и Афганистана 20 сентября будут посвящены согласованию новой встречи московского формата, которую ранее планировалось провести в начале сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве Афганистана в Москве.
"Будут обсуждаться вопросы мира и безопасности, проведения встречи в московском формате, которая планировалась на 4 сентября, но затем была отложена на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в МИД РФ сообщили, что 20 сентября спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов проведет в Москве консультации с заместителем главы афганского МИД Насиром Ахмадом Андишей.
На 4 сентября в Москве были намечены консультации по Афганистану в московском формате. Приглашение принять участие во встрече было направлено 12 странам, включая США, которые ответили отказом. Кроме того, на заседание было приглашено руководство политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в Дохе.
27 августа состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Афганистана Ашрафом Гани, во время которого стороны договорились перенести встречу из-за кадровых перестановок в правительстве исламской республики и согласовать новую дату консультаций в Москве по дипломатическим каналам. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщил, что в Россия надеется провести встречу московского формата до конца года.