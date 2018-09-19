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Мун Чжэ Ин посадил дерево в Пхеньяне

Президент Республики Корея после церемонии пожелал процветать межкорейским отношениям также, как это дерево
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева) Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева)
© Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии посадки дерева в Пхеньяне на территории гостевой резиденции "Пэкхвавон" в среду, где он проживает во время своего трехдневного визита в КНДР. Трансляция с места событий велась в сеульском пресс-центре саммита.

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Мун Чжэ Ин совместно с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ присыпали землей корень подготовленного к посадке дерева кассия трубчатая и полили его водой из лейки. Кассия трубчатая имеет второе, простонародное название - "золотой дождь". Она цветет ярко-желтыми гроздьями и во многих странах символизирует достаток и благополучие. Президент Республики Корея после церемонии пожелал так же процветать и межкорейским отношениям.

Мун Чжэ Ин попросил своего партнера ухаживать за деревом, чтобы оно быстрее росло, на что получил утвердительный ответ.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
КНДРРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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