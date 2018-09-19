В Ираке вынесли смертный приговор заместителю главаря ИГ

ТАСС, 19 сентября. Иракский суд вынес смертный приговор одному из заместителей главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил в среду официальный представитель Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттар Бейракдар.
"Уголовный суд столичного района Эль-Карх завершил рассмотрение дела террориста Исмаила аль-Айшауи <...> в отношении подсудимого вынесен смертный приговор в соответствии с законом о борьбе с терроризмом", - приводится заявление чиновника на официальном сайте инстанции.
По данным следствия, боевик занимал несколько ключевых позиций в иерархии террористической группировки и был одним из приближенных аль-Багдади. После поражения группировки в Ираке в конце декабря минувшего года террорист сбежал в Сирию, затем отправился в Турцию, где и был схвачен сотрудниками местной разведки и передан Багдаду.
Группировка ИГ оккупировала часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных районов.
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в декабре 2017 года о поражении ИГ в республике. С тех пор в судебных инстанциях страны были рассмотрены сотни дел захваченных боевиков и членов их семей, в том числе граждан иностранных государств. Многие из них были приговорены к казни через повешение, однако вердикты суда не приведены в исполнение до сих пор.