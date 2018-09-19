Глава Каталонии выступил за проведение референдума о самоопределении

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Каталонии не видят решения региональной проблемы, которое бы не включало в себя возможность проведения референдума о самоопределении. Об этом заявил глава правительства автономии Ким Торра в опубликованном в среду интервью агентству EFE.

Каталонский лидер заверил, что выступает за диалог для урегулирования ситуации. Он уточнил, что следующая встреча с премьером Испании Педро Санчесом может состояться в середине октября. Торра отметил, что не видит "никакого другого выхода, кроме референдума о самоопределении" Каталонии.

"Самое важное в ходе предстоящей встречи - узнать, что предлагает правительство Санчеса", - подчеркнул региональный лидер. Он выразил надежду на то, что в октябре удастся точно узнать о планах премьера в отношении Каталонии. При этом Торра уточнил, что не согласится на референдум о самоуправлении в качестве политического решения для региона.

1 октября прошлого года в автономии прошел плебисцит по вопросу о независимости, который Мадрид изначально считал незаконным. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.

Ранее в интервью Санчес не исключил возможность проведения плебисцита по вопросу о самоуправлении Каталонии, но высказался против вынесения на голосование вопроса о самоопределении.