Times: Мэй отвергнет предложение Барнье по решению пограничной проблемы с Ирландией

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отвергнуть выдвинутые накануне главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье предложения, касающиеся решения проблемы будущего пограничного режима между выходящим из ЕС Соединенным Королевством и остающейся в сообществе Республикой Ирландия. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета The Times со ссылкой на информацию высокопоставленного источника в британском правительстве.

По утверждению издания, Барнье заявил во вторник о том, что новые предложения Брюсселя не предусматривают осуществления таможенных проверок в Ирландском море и уважают территориальную целостность Великобритании. Однако, по словам источника газеты, причины предстоящего отказа со стороны Лондона кроются в том, что "усовершенствованные" по сравнению с мартовском вариантом предложения властей ЕС, что бы ни говорили в Брюсселе, на самом деле все равно нарушают обозначенные Великобританией "красные черты" о том, что таможенная граница не может проходить по водам Ирландского моря, поскольку такой расклад нарушает территориальную целостность Соединенного Королевства. "Господин Барнье не сказал ничего, что бы позволило предположить, что его позиция в этом вопросе претерпела изменения", - отметил источник издания.

По его словам, Мэй рассчитывает использовать ужин на начинающемся в среду саммите ЕС в австрийском Зальцбурге, чтобы донести до лидеров стран Евросоюза свою позицию, которая состоит в том, что любое решение пограничной проблемы должно приниматься с учетом единства и неделимости Великобритании, и пояснит, что именно на это и нацелены предложения британского кабинета министров по выстраиванию отношений между Великобританией и ЕС после Brexit, которые были согласованы в загородной премьерской резиденции Чекерс 6 июля. "Она призовет других лидеров ЕС отрешиться от "неприемлемых требований" господина Барнье", - заявил неназванный собеседник The Times.

В то же время правительственный источник, к которому обратилось агентство Reuters, приветствовал сам факт стремления властей ЕС найти решение пограничной проблемы на Изумрудном острове, но подчеркнул при этом, что официальный Лондон не допустит пересечения указанной красной черты. "Мы приветствуем приверженность поиску решения, поскольку предложение, которое [Европейская] комиссия выдвинула в марте, было неприемлемым. Мы четко дали понять, что мы не можем допустить, чтобы Северная Ирландия была бы отделена от таможенной территории Великобритании", - заявил он.