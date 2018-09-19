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AFP: Макрон проведет встречи с Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН

Выступление президента Франции с трибуны ГА ООН состоится 25 сентября

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал провести встречи с лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая открылась на этой неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Предполагается, что он [Макрон] встретится с Дональдом Трампом по прибытии в Нью-Йорк в понедельник [24 сентября] во второй половине дня", - сообщил источник в Елисейском дворце, добавив, что в тот же день президент Франции встретится за ужином с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как добавили в Елисейском дворце, выступление Макрона с трибуны Генеральной ассамблеи ООН состоится 25 сентября. "За этим последует череда двусторонних бесед, включая встречу с иранским президентом", - передало AFP.

Встречи французского лидера с коллегами из США и ИРИ состоятся в ходе недели высокого уровня, на которую в Нью-Йорк съедутся главы и министры иностранных дел 193 государств организации. Общие прения начнутся 25 сентября и продолжатся до 1 октября. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 28 сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранФранцияРоухани, ХасанТрамп, ДональдГутерриш, АнтониуМакрон, Эмманюэль
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