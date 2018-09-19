Туск заявил, что созовет саммит по Brexit в середине ноября

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - сказал он в среду на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.

По словам Туска, времени на достижение соглашения остается все меньше. "Возможно, сегодня у нас есть больше надежды, но определенно все меньше и меньше времени, - отметил он. - По ирландскому вопросу и экономическому сотрудничеству предложения Великобритании должны быть переработаны. Мы должны использовать каждый день для того, чтобы вести переговоры".

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и британский парламент. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.