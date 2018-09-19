СМИ: суд Киева наложил арест на имущество министра инфраструктуры Украины

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

"Суд рассмотрел два ходатайства. Одно удовлетворил полностью, а другое частично", - сказал собеседник. По его словам, заседание проходило в закрытом режиме.

В то же время адвокат Омеляна Александр Лысак заявил, что для него это сообщение стало новостью. "Нам не сообщали об этом. Я читал, что в суд направлено ходатайство о наложении ареста. Возможно, суд вызовет нас как владельцев лиц того имущества, которое там значится", - отметил адвокат.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Омеляну обвинение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, с 2000 года он получил 2,17 млн гривен официального дохода, в то время как его расходы лишь в период с 2008 по 2015 год составили не менее 3,45 млн гривен. Детективы обнаружили, что расходы Омеляна значительно превысили его доходы от деятельности на госслужбе. В частности, сказано в сообщении, "в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы", а также не указал в декларации автомобили, расходы на аренду домов и земельного участка.

14 сентября суд, рассмотрев предъявленные обвинения, принял решение частично ограничить министра в правах. У него отобрали заграничный паспорт, обязали являться на допросы по первому требованию и уведомлять детективов о месте своего пребывания. Однако задерживать Омеляна не стали. Он остался на свободе под личное поручительство министра молодежи и спорта Игоря Жданова, а также ряда депутатов Верховной рады.

Сам Омелян все выдвинутые против него обвинения отверг и отказался покидать свой пост. По его словам, за всем этим делом скрываются интересы определенных бизнес-структур. Он также пообещал подать встречный иск.