Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за его стремление к миру

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за его миротворческие усилия. Об этом он заявил, выступая на пхеньянском стадионе имени Первого мая после представления, которое два лидера посмотрели вместе. Трансляцию с места событий ведет пресс-центр межкорейского саммита в Сеуле.

"Благодаря усилиям президента Мун Чжэ Ина мы достигли небывалого прогресса в межкорейских отношениях", - подчеркнул Ким Чен Ын, попросив зрителей 150-тысячного стадиона поаплодировать своему визави.

Лидер КНДР вкратце рассказал публике о прошедшем саммите, отметив, что этот момент "навсегда останется в корейской истории".

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.