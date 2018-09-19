США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу 24 сентября

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сертифицируют новейший российский самолет наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу (ДОН) 24 сентября. Об этом в среду заявил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.
"18 сентября Соединенные Штаты сообщили всем странам - участницам [Договора по открытому небу] через официальные механизмы, предусмотренные договором, что они одобрят сертификацию российского самолета", - отметил он.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что официально сертификация будет предоставлена 24 сентября, в понедельник. "Мы планируем подписать протокол сертификации на полях пленарного заседания Консультативной комиссии ДОН в Вене в понедельник, 24 сентября", - пояснил представитель Госдепартамента.
Об отказе США от сертификации Ту-214 ранее заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, Россия требует разъяснений от США в связи с отказом американской делегации подписать протокол о разрешении на полеты новейшего самолета наблюдения Ту-214ОН над территориями государств - участников ДОН.
Во вторник помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что сохранение ДОН, с точки зрения Пентагона, отвечает интересам Вашингтона. Он выразил надежду на то, что России и США удастся преодолеть противоречия, относящиеся к исполнению ДОН.
О договоре
По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы ДОН является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.
Целями Договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.
В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения Договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В прошлом году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.