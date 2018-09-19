США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу 24 сентября

Крушение Boeing в Донецкой области

Порошенко назвал фейком выводы об "украинском следе" ракеты, сбившей малайзийский Boeing

Минобороны РФ определило, что ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего ее отправили в воинскую часть на территории Украины

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